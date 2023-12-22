Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом

Сейчас разрабатывается законопроект, который обяжет всех украинских мужчин в Украине или за ее пределами заново встать на воинский учет. Тем, кто подпадает под мобилизацию будут направлены повестки даже за границу. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передает УНН.

Украинцы за рубежом, они будут так же, как и украинцы здесь - в Украине, должны проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию надо будет пройти. Если ты пройдешь и ты будешь в перечне тех, кто подлежит под мобилизацию, ты конечно получишь повестку. Это нормальный процесс. А дальше это уже твой выбор. Или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это уже будет нарушением Закона Украины. (...) Это комплексный законопроект разрабатывается и депутатами, и министерством обороны - целой командой. И целой командой Генштаба