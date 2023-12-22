Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом
Киев • УНН
Проект украинского закона обязывает всех мужчин, в том числе тех, кто находится за границей, перерегистрироваться на военную службу; невыполнение этого требования может привести к консульским и банковским ограничениям. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в январе 2024 года.
Сейчас разрабатывается законопроект, который обяжет всех украинских мужчин в Украине или за ее пределами заново встать на воинский учет. Тем, кто подпадает под мобилизацию будут направлены повестки даже за границу. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, передает УНН.
Украинцы за рубежом, они будут так же, как и украинцы здесь - в Украине, должны проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию надо будет пройти. Если ты пройдешь и ты будешь в перечне тех, кто подлежит под мобилизацию, ты конечно получишь повестку. Это нормальный процесс. А дальше это уже твой выбор. Или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это уже будет нарушением Закона Украины. (...) Это комплексный законопроект разрабатывается и депутатами, и министерством обороны - целой командой. И целой командой Генштаба
Детали
По словам Ивченко, разрабатывается "такой себе военный учет". Согласно ему все мужчины должны пройти переидентификацию в ТЦК и получить соответствующую карточку воинского учета, где будет указано подпадает ли человек под мобилизацию или нет.
Или это народный депутат, или это чиновник, или это любое другое бронированное лицо. Если человек за границей, он должен пройти тоже эту идентификацию. Если он не пройдет - это означает, что будут последствия
Одним из последствий может быть например то, что украинцу, который не встал на воинский учет не будут предоставляться консульские услуги. Также банки будут запрашивать новую идентификацию, в которой должно быть удостоверение военного учета. В случае непредоставления необходимых документов у человека, который физически находится за границей могут даже отключиться банковские карты.
Ивченко думает, что в январе 2024 года этот законопроект уже
будет представлен для всего украинского парламента для обсуждения.
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Готовится законопроект, для введения мобилизации украинских мужчин за рубежом
Проект украинского закона обязывает всех мужчин, в том числе тех, кто находится за границей, перерегистрироваться на военную службу; невыполнение этого требования может привести к консульским и банковским ограничениям. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в январе 2024 года.
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