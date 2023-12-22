Безуглая обнародовала основные тезисы нового законопроекта о мобилизации, который позволит призвать в армию мужчин с 25 лет и бывших нардепов

Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала основные тезисы обновленной версии будущего законопроекта, который касается мобилизации, пишет УНН.

Кратко о текущем состоянии законопроекта (мобилизация, рекрутинг, прохождение службы и связанные нормы) с проработкой замечаний Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - написала Марьяна Безуглая.

Детали

И хотя финальной версии законопроекта еще нет, по словам Безуглой, он будет предусматривать снижение призывного возраста по мобилизации с 27 лет до 25 лет.

Она указывает, что планируется убрать срочную службу и уволить всех срочников, которые при достижении возраста в 25 лет перейдут в мобилизационный ресурс в соответствии с общим правилам.

Также Безуглая заявляет, что законопроектом убирается право на отсрочку при постановке на воинский учет для госслужащих, правоохранителей, прокуроров и работников Государственной исполнительной службы. В то же время местные государственные органы и администрации будут обязаны проводить мобилизацию, а не способствовать ей, как раньше.

На воинский учет необходимо будет стать всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе тем, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию. Гражданам необходимо будет предоставлять ТЦК данные о месте жительства, а также также носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

Кроме того, будущий документ будет устанавливать ограничения прав для уклонистов. Если человек не проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу, его не могут взять на государственную службу и в правоохранительные органы. Кабинету министров необходимо будет пересмотреть критерии для бронирования в государственных органах.

Дополнительно

Безуглая привела примеры, кто будет иметь право на отсрочку и освобождение от службы:

лица с инвалидностью 1-2 группы (пока 2 группу оставили);

те, кто имеют. трое и более детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть, если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку;

если в семье несовершеннолетний, лицо с инвалидностью;

если совершеннолетний, недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-2 групп, признанного в судебном порядке недееспособным;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом - основание для увольнения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Безуглая отмечает, что получить отсрочку, но не право на освобождение, смогут: соискатели последовательного высшего образования, которым менее 30 лет, ученые с учеными званием и преподаватели, которые работают на полную ставку.

Срочников планируется мобилизовать только через 6 месяцев после увольнения. Также не будут подлежать мобилизации военнослужащие, которые были мобилизованы и уволены. Однако, такая норма будет распространяться в течение двух лет после увольнения.

Планируется ввести базовую общевойсковую 3-месячную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях. Также для граждан до 25 лет, которые не прошли общевойсковую подготовку, вводится базовая военная служба по желанию.

Планируется и ввести новые отпуска для военнослужащих от 30 до 90 дней. Кроме того, для военного командования вводится обязанность проводить обязательную ротацию на линии соприкосновения - не более 6 месяцев с определенным сроком на восстановление подразделения.

Напомним,

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала документ, в котором Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный высказал ряд замечаний по законопроекту, который касается мобилизации