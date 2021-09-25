ВОЗ впервые за 15 лет ужесточила рекомендации по качеству воздуха

Детали

При разработке рекомендаций авторы изучили более 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Главный вывод — вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ, чем считалось ранее. По итогам исследования ВОЗ предложила новые целевые показатели качества воздуха, скорректировав почти все предельные значения по основным загрязнителям.

Из всех видов загрязнения в докладе речь, прежде всего, идет о твердых частицах: тонкодисперсных (PM₂,₅, диаметр — менее 2,5 микрометра) и крупнодисперсных (PM₁₀, диаметр — менее 10 микрометров). Для сравнения, диаметр человеческого волоса — примерно 50-100 микрометров. Это мельчайшая пыль, которая образуется на стройках, автомобильных трассах и промышленных предприятиях, при сжигании угля. По составу частицы могут сильно различаться.

В своих новых рекомендациях ВОЗ снизила среднегодовой безопасный уровень концентрации в воздухе частиц PM₂,₅ в два раза, а частиц PM₁₀ — на четверть. Кроме того, в четыре раза понижен допустимый уровень содержания в воздухе двуокиси азота, которую, в частности, выбрасывают в атмосферу дизельные двигатели.

Дополнение

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно загрязнение воздуха приводит к более чем семи миллионам преждевременных смертей по всему миру (это сопоставимо с количеством смертей от курения). По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, загрязнение представляет собой угрозу здоровью людей во всем мире, но в наибольшей степени от него страдает население стран с низким и средним уровнем дохода.