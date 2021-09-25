ВООЗ вперше за 15 років посилила рекомендації щодо якості повітря

Деталі

При розробці рекомендацій автори вивчили більше 500 наукових публікацій про вплив забруднення повітря на здоров’я людини. Головний висновок — шкода завдається при більш низьких концентраціях забруднюючих речовин, ніж вважалося раніше. За підсумками дослідження ВООЗ запропонувала нові цільові показники якості повітря, скорегувавши майже всі граничні значення за основними забруднювачами.

З усіх видів забруднення в доповіді мова, перш за все, йде про тверді частки: тонкодисперсні (PM₂,₅, діаметр — менше 2,5 мікрометра) і великодисперсні (PM₁₀, діаметр — менше 10 мікрометрів). Для порівняння, діаметр людської волосини — приблизно 50-100 мікрометрів. Це дрібний пил, який утворюється на будівництвах, автомобільних трасах і промислових підприємствах, при спалюванні вугілля. За складом частинки можуть сильно відрізнятися.

У своїх нових рекомендаціях ВООЗ знизила середньорічний безпечний рівень концентрації в повітрі частинок PM₂,₅ у два рази, а частинок PM₁₀ - на чверть. Крім того, у чотири рази знижений допустимий рівень вмісту в повітрі двоокису азоту, яку, зокрема, який викидають в атмосферу дизельні двигуни.

Доповнення

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно забруднення повітря призводить до більш ніж семи мільйонів передчасних смертей по всьому світу (це можна порівняти з кількістю смертей від куріння). За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Гебрейесуса, забруднення являє собою загрозу здоров’ю людей у всьому світі, але найбільшою мірою від нього страждає населення країн з низьким і середнім рівнем доходу.