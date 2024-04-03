Вооруженные силы Израиля: авиаудар, в результате которого погибли гуманитарные работники в Газе - серьезная ошибка

Израильские военные признали, что их авиаудары, которые привели к смерти семи работников гуманитарной миссии в секторе Газа, были результатом "серьезной ошибки", пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Генерал-лейтенант Герци Галеви, главнокомандующий войсками Израиля, объяснил, что атака, которая привела к смерти членов группы помощи World Central Kitchen, произошла из-за "неправильной идентификации ночью во время военных действий в очень сложных условиях".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху признал, что войска страны нанесли "непреднамеренный удар по невинным людям".

"К сожалению, на днях произошло трагическое событие, во время которого наши силы непреднамеренно нанесли ущерб некомбатантам в секторе Газа. Такое случается во время войны. Мы проводим тщательное расследование и поддерживаем контакты с правительствами. Мы сделаем все, чтобы предотвратить повторение" - сказал Беньямин Нетаньяху.

Напомним

Семь волонтеров гуманитарной миссии "Всемирная центральная кухня" погибли, когда их колонна была атакована в Газе после того, как они наблюдали за разгрузкой 100 тонн продовольствия, доставленного морем.