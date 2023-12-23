"Вонка" лидирует по кассовым сборам в преддверии Рождества
"Вонка" возглавил мировой бокс-офис с $93 миллионами, став лидером среди новых релизов уикенда.
Чиновника Минобороны, которого задержали за хищение денег на покупку боеприпасов, будут держать под стражей без права на залог
Чиновнику из Минобороны избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля без права внесения залога.
В Киеве демонтировали очередной советский памятник, который прославлял "январское восстание" большевиков
Киев демонтировал памятник большевистским повстанцам, что является частью более широких усилий по очистке общественных пространств от символов, связанных с российской и советской историей.
На первых торгах Государственного оператора тыла будут закупать бензин и дизель для армии
Государственный оператор тыла в январе проведет первый аукцион для закупок горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Министр обороны рассказал, как будут приглашать мужчин в военкоматы через электронные оповещения
Министерство обороны Украины рассматривает возможность введения электронных сообщений для приглашения мужчин в центры комплектования.
Повторение Черноморской зерновой инициативы не имеет смысла - Генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Гутерриш считает возвращение к зерновой сделке неэффективным, а также выступает за свободу судоходства в Черном море.
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове
Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.
В Украине на следующей неделе ожидается повышение температуры - синоптики
24 декабря в Украине ожидается небольшой снег, который перейдет в мокрый снег и дождь 25 декабря. До 26 декабря осадки прекратятся, а температура повысится на 4-6°C, местами порывы ветра будут достигать 22 м/с.
УГКЦ высказалась о декларации, позволяющей благословлять однополые пары: не касается восточных католических церквей
Украинская Греко-Католическая Церковь заявляет, что "Fiducia Supplicans" Ватикана о благословении однополых пар не распространяется на Восточные Католические Церкви, поскольку в их традиции благословение имеет другое значение.