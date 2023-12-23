"Вонка" лидирует по кассовым сборам в преддверии Рождества

В мировом прокате за прошедшие выходные фильм "Вонка" собрал 93 миллиона долларов, что сделало его лидером среди других новинок. Об этом сообщили Screen Daily, передает УНН.

Детали

Мюзикл "Вонка" с Тимоти Шаламе заработал в мировом прокате с 15 по 17 декабря 92,6 млн долларов. У Северной Америке, в национальном прокате работа режиссера Пола Кинга дебютировал с 39 млн долларов.

В общем кассовые сборы истории о Вилли Вонке составили 151,4 млн долларов. Фильм возглавил ассовые сборы на 60 из 77 международных рынков.

Для сравнения, лента Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика" собрал в мировом прокате 475 миллионов долларов в 2005 году. Однако прогнозируют, что оригинальная история "Вонка", если фильм будет продолжать активно показываться до Рождества и до начала января, сможет достичь не худших результатов.

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