"Барби" и "Опенгеймер" попали в подборку лучших фильмов 2023 года: кто еще в топе по версии AFI
Киев • УНН
AFI назвал "Барби" и "Оппенгеймер" среди лучших фильмов 2023 года. Лучшими сериалами назвали ленты "Начальная школа Эббота" и "Медведь"
Американский институт киноискусства (The American Film Institute, AFI) назвал 10 лучших фильмов и 10 самых выдающихся сериалов 2023 года, передает УНН.
Детали
Объявлены номинанты AFI AWARDS 2023. В институте отмечают, что в топ попали 10 выдающихся фильмов и 10 телевизионных программ, которые считаются культурными и художественными репрезентативными крупнейшими достижениями этого года в киноискусстве.
Среди лучших лент по версии AFI:
- "Барби" (Barbie);
- "Оппенгеймер" (Oppenheimer);
- "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
- "Американское чтиво" (American Fiction);
- "Бедняги" (Poor Things);
- "Прошлые жизни" (Past Lives);
- "Маэстро" (Maestro);
- "Убийцы цветочной полноты" (Killers of the Flower Moon);
- "Оставленные" (The Holdovers);
- "Май, декабрь" (May December).
Среди лучших сериалов:
- "Начальная школа Эбботт" (Abbott Elementary);
- "Медведь" (The Bear);
- "Ссора" (Beef);
- "Быть присяжным" (Jury Duty);
- "Последние из нас" (The Last Of Us);
- "Утреннее шоу" (The Morning Show);
- "Убийства в одном здании" (Only Murders In The Building);
- "Покерфейс" (Poker Face);
- "Псы резервации" (Reservation Dogs);
- "Наследники" (Succession).
Лауреатов будут награждать на ежегодном закрытом мероприятии AFI AWARDS, которое состоится 12 января следующего года.
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