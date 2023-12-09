"Барби" и "Опенгеймер" попали в подборку лучших фильмов 2023 года: кто еще в топе по версии AFI

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

12 человек, которые скрывались с начала полномасштабного вторжения, были эвакуированы из Авдеевского коксохимического завода, им сейчас оказывают помощь психологи.