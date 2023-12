"Барби" и "Опенгеймер" попали в подборку лучших фильмов 2023 года: кто еще в топе по версии AFI

Американский институт киноискусства (The American Film Institute, AFI) назвал 10 лучших фильмов и 10 самых выдающихся сериалов 2023 года, передает УНН.

Детали

Объявлены номинанты AFI AWARDS 2023. В институте отмечают, что в топ попали 10 выдающихся фильмов и 10 телевизионных программ, которые считаются культурными и художественными репрезентативными крупнейшими достижениями этого года в киноискусстве.

Среди лучших лент по версии AFI:

- "Барби" (Barbie);

- "Оппенгеймер" (Oppenheimer);

- "Человек-паук: Сквозь Вселенную" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);

- "Американское чтиво" (American Fiction);

- "Бедняги" (Poor Things);

- "Прошлые жизни" (Past Lives);

- "Маэстро" (Maestro);

- "Убийцы цветочной полноты" (Killers of the Flower Moon);

- "Оставленные" (The Holdovers);

- "Май, декабрь" (May December).

Среди лучших сериалов:

- "Начальная школа Эбботт" (Abbott Elementary);

- "Медведь" (The Bear);

- "Ссора" (Beef);

- "Быть присяжным" (Jury Duty);

- "Последние из нас" (The Last Of Us);

- "Утреннее шоу" (The Morning Show);

- "Убийства в одном здании" (Only Murders In The Building);

- "Покерфейс" (Poker Face);

- "Псы резервации" (Reservation Dogs);

- "Наследники" (Succession).

Лауреатов будут награждать на ежегодном закрытом мероприятии AFI AWARDS, которое состоится 12 января следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тейлор Свифт названа журналом Time человеком года