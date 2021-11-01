Волевая победа с наибольшей разницей: ФК "Заря" установил исторический рекорд клуба

Детали

Резонансная победа в Харькове вошла в список матчей с самыми большими волевыми вікторіями за всю историю УПЛ.

Ведь в целом после 24-летнего перерыва это лишь 4-й матч, в котором одна команда, уступая по ходу игры, в итоге праздновала победу именно с счетом 6:1.

Ранее со счетом 6:1 “Шахтер” побеждал “Николаев” в 1994 году, а запорожский “Металург” годом позже праздновал аналогичный выигрыш над “Нивой” Т. На первом месте стоит поединок 2002 года в котором “Арсенал” разгромил “Волынь” — 8:1.

Напомним

Дубль Шахаба помог “Заре” пробиться до четвертьфинала Кубка Украины.