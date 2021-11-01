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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Вольова перемога з найбільшою різницею: ФК "Зоря" встановив історичний рекорд клубу

Київ • УНН

 • 14398 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. "Зоря", перемігши "Металіст 1925" з рахунком 6:1, здобула свою найбільшу велику вольову перемогу за часі виступів в чемпіонатах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Вольова перемога з найбільшою різницею: ФК "Зоря" встановив історичний рекорд клубу

Деталі

Резонансна перемога у Харкові увійшла до списку матчів з найбільшими великими вольовими вікторіями за всю історію УПЛ.

Адже загалом після понад 24-річної перерви це лише 4-й матч, у якому одна команда, поступаючись по ходу гри, у підсумку святкувала перемогу саме з рахунком 6:1.

Раніше з рахунком 6:1 "Шахтар" перемагав "Миколаїв" у 1994 році, а запорізький "Металург" роком пізніше святкував аналогічний виграш над "Нивою" Т. На першому місці стоїть поєдинок 2002 року в якому "Арсенал" розгромив "Волинь" – 8:1.

Нагадаємо

Дубль Шахаба допоміг “Зорі” пробитися до чвертьфіналу Кубку України. 

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