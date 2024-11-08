Войска рф убили еще двух жителей Херсонской области

Российские войска оборвали жизни еще двух жителей Херсонской области, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"На трассе, между Станиславом и Александровкой, оккупанты атаковали с дрона местного жителя. Из-за сброса взрывчатки мужчина получил смертельные ранения", - написал Прокудин.

Ранее сегодня глава ОВА сообщил, что оккупационные войска убили пожилого жителя Херсона. "В результате очередного обстрела города ранения, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина. В момент атаки погибший находился на улице", - отметил Прокудин.

Также в результате "прилетов", по его словам, повреждены два жилых дома.

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