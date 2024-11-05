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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф совершили 57 обстрелов приграничных территорий Сумщины, ранен один человек

Войска рф совершили 57 обстрелов приграничных территорий Сумщины, ранен один человек

Киев  •  УНН

20:38 • 4616 просмотра

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российские войска совершили 57 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 208 взрывов. Атаки проводились с использованием артиллерии, минометов, танков, дронов и КАБ, один человек ранен.

В течение дня россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 208 взрывов. Ранен один человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Середино-Будская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрел из РСЗО (51 взрыв), удар FPV-дроном (3 взрыва), артобстрел (9 взрывов).
  • Белопольская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (6 взрывов), минометные обстрелы (25 взрывов), артобстрелы (6 взрывов), удары FPV-дронами (2 взрыва), танковые обстрелы (15 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (25 взрывов), совершил ракетный обстрел НАР (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: осуществлена атака FPV-дроном (2 взрыва).
  • Эсманская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были удары FPV-дронами (4 взрыва).
  • Хотинская община: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), пуски КАБ (1 взрыв), удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов). В результате обстрелов ранения получил 1 гражданский человек.
  • Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады. Также были удар FPV-дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из минометов (4 взрыва).

россияне артиллерией обстреляли Очаков: среди раненых 13-летняя девочка5 ноября 2024, 16:39 • 15639 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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