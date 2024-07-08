Российские войска обстреляли Харьков и четыре района Харьковской области, вызвав пожары, повреждения зданий и человеческие жертвы, в том числе гибель семьи в автомобиле, подорвавшемся на вражеской мине.
В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в Харькове из-за падения обломков ночью был пожар, есть пострадавшие, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, зафиксированы вражеские обстрелы:
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Кроме того, в 18:31 в Харьковском районе возле 17-го кладбища на грунтовой дороге в лесу в сторону села Циркуны, по данным главы ОВА, произошел подрыв автомобиля на вражеской мине, в результате чего предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец.
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