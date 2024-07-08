В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в Харькове из-за падения обломков ночью был пожар, есть пострадавшие, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, зафиксированы вражеские обстрелы:

00:32, город Харьков. В результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе возник пожар в частном доме. Повреждены авто, хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы.

Две женщины госпитализированы в результате вражеских обстрелов харьковских домов

16:38, Изюмский р-н, село Новоплатоновка. В результате обстрела частично разрушен дом культуры, повреждены 4 частных дома.

16:32, Изюмский р-н, село Богуславка, частное домовладение. В результате обстрела повреждены два частных дома. Пострадали мужчина 48 лет и женщина 70 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

15:40, Чугуевский р-н, поселок Белый Колодец. В результате обстрела КАБ повреждены 2 многоэтажных дома.

15:50, Купянский р-н, село Колесниковка. В результате обстрела из РСЗО поврежден один частный дом.

08:00, Купянский р-н, село Митрофановна. В результате обстрела из РСЗО повреждены три помещения свинофермы на территории агропредприятия.

Кроме того, в 18:31 в Харьковском районе возле 17-го кладбища на грунтовой дороге в лесу в сторону села Циркуны, по данным главы ОВА, произошел подрыв автомобиля на вражеской мине, в результате чего предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец.

Прокуратура начала расследование подрыв на вражеской мине авто с детьми на Харьковщине