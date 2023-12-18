Войска рф ночью ударили из артиллерии по Никополю

Сегодня Международный день мигранта: сколько украинцев сейчас находятся за рубежом

До начала полномасштабного российского вторжения около 3 миллионов украинцев находились на заработках в других странах. По разным подсчетам, до 7 миллионов беженцев выехали из Украины, убегая от войны