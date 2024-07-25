К вечеру, 25 июля, войска рф атаковали Херсонщину с помощью дрона. В результате сброса взрывчатки пострадали два человека. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

российские войска продолжают целенаправленно атаковать жителей Киндейки. Со взрывными травмами и осколочными ранениями за медицинской помощью обратились супруги: 58-летний мужчина и его 54-летняя жена - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что они пострадали из-за сброса взрывчатки с дрона. Мужчину госпитализировали в больницу. Женщине оказали помощь на месте.

Напомним

Днем, 25 июля, армия рф ударила с беспилотника по поселку Антоновка в Херсонской области, ранив 72-летнюю женщину.

Атаки рф дронами на Херсонщину продовжуються: поранено ще одного чоловіка