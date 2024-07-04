Киев • УНН
Российские войска атаковали три общины в Черниговской области с помощью беспилотников, артиллерии и минометов, повредив критическую инфраструктуру в Сновской общине в результате удара беспилотника "Шахед".
Российские войска за минувшие сутки атаковали три громады в Черниговской области беспилотниками, из артиллерии и минометов, в Сновской громаде, вероятно из-за удара дроном Shahed повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
По данным ОК "Север", в Черниговской области зафиксировано:
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Как сообщается, всего в течение суток насчитано 41 вражеский обстрел (144 взрыва) из различных видов вооружения на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
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