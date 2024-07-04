Российские войска за минувшие сутки атаковали три громады в Черниговской области беспилотниками, из артиллерии и минометов, в Сновской громаде, вероятно из-за удара дроном Shahed повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

По данным ОК "Север", в Черниговской области зафиксировано:

Семеновская громада: Леонивка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Сновская громада: Сновск - 1 взрыв, вероятно БПЛА типа "Шахед", в результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры. Горск - 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм. Елино - 8 взрывов, предположительно ствольная артиллерия 152 мм. Хреновка - 4 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм.

Новгород-Северская громада: Михальчина Слобода - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм. Гремяч - 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

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Как сообщается, всего в течение суток насчитано 41 вражеский обстрел (144 взрыва) из различных видов вооружения на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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