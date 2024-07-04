На Черниговщине вражеский БпЛА попал в один из объектов области. Сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Детали

По информации, этой ночью на Черниговщине более 5 часов продолжалась воздушная тревога.

К сожалению, беспилотник противника попал в один из объектов области.

Сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя.

Однако энергетики работают над восстановлением.

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