Киев • УНН
Вражеский беспилотник попал в объект в Черниговской области. На сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
На Черниговщине вражеский БпЛА попал в один из объектов области. Сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
По информации, этой ночью на Черниговщине более 5 часов продолжалась воздушная тревога.
К сожалению, беспилотник противника попал в один из объектов области.
Сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя.
Однако энергетики работают над восстановлением.
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