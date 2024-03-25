Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

Министерство обороны Украины внедряет практику подачи медицинской декларации через единый портал государственных услуг "Дія". Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В ведомстве объясняют, что таким образом воинские части, военнослужащие которых участвуют в боевых действиях или осуществляют боевые задачи, могут воспользоваться удобным и простым механизмом получения разрешения на медицинскую практику.

Система работает, первые декларации уже поданы через портал "Дія". Это значительно упрощает процесс, который ранее требовал сбора большого пакета документов и ожидания решения от Минздрава - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Она также пояснила, что теперь эта процедура занимает всего несколько минут, что позволяет военным частям эффективно и оперативно получать необходимые разрешения для обеспечения медицинской помощи на передовой.

По ее словам, подача электронных деклараций через портал "Дія" - это продолжение государственной политики на цифровизацию и устранение коррупционных рисков, ведь исключает необходимость человеческого контакта с чиновниками.

Кроме того, в случае смены командира воинской части, декларация остается в силе. Также акцентирую на том, что декларация будет действовать до конца военного положения + 3 месяца после его прекращения - подытожила Калмыкова

Напомним

Министерство обороны Украины подписало очередной меморандум с Благотворительным фондом "ПУЛЬС" по содействию в проведении тактико-медицинской подготовки военнослужащих.