Война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть: Зеленский посетил “Охматдет”
Киев • УНН
Президент Украины посетил столичную больницу "Охматдет" в День святого Николая, где поздравил маленьких пациентов. Зеленский пообщался с детьми, их родителями и врачами, пожелав скорейшего выздоровления.
Президент Украины Владимир Зеленский в День святого Николая посетил столичную больницу ""Охматдет", которая была повреждена в июле этого года.
Президент поздравил маленьких пациентов с праздником и пообщался с их родителями, передает УНН.
детали
"Охматдет". Поздравил маленьких пациентов с Днем святого Николая, пообщался с детьми, их родителями и врачами. Эта война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть. Но, несмотря ни на что, они остаются детьми, и должны делать все, чтобы у них было счастливое и безопасное детство. Гордимся нашими детьми и всеми, кто борется и работает ради их будущего
В разговоре с детьми президент пожелал скорейшего выздоровления.
Сегодня у нас такой день, День Вооруженных сил Украины и День Николая. На День Николая поздравляют детей и я бы с удовольствием хотел бы вас поздравить, пожелать всего наилучшего, скорейшего выздоровления, чтобы улыбку вашу увидеть
Напомним
Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность укрепления украинской армии и достижения справедливого мира, подчеркнув, что вера одного может стать шансом для всех.