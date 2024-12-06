Война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть: Зеленский посетил “Охматдет”

Президент Украины Владимир Зеленский в День святого Николая посетил столичную больницу ""Охматдет", которая была повреждена в июле этого года.

Президент поздравил маленьких пациентов с праздником и пообщался с их родителями, передает УНН.

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"Охматдет". Поздравил маленьких пациентов с Днем святого Николая, пообщался с детьми, их родителями и врачами. Эта война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть. Но, несмотря ни на что, они остаются детьми, и должны делать все, чтобы у них было счастливое и безопасное детство. Гордимся нашими детьми и всеми, кто борется и работает ради их будущего