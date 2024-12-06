Война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть: Зеленский посетил “Охматдет”

ukenru
Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
12:27 • 43599 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
11:36 • 103955 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 102975 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 114770 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 122460 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 120000 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 115879 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 103927 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108869 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 169964 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

 • 102388 просмотра
"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

 • 23442 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 59327 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 64412 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

10:27 • 100847 просмотра
публикации
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

11:36 • 103955 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

10:27 • 100847 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 169964 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 169633 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 147815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 1377 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 64412 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 59327 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 80297 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 106741 просмотра
Актуальное
Война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть: Зеленский посетил “Охматдет”

Война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть: Зеленский посетил “Охматдет”

Киев  •  УНН

 • 632 просмотра

Read in English

Президент Украины посетил столичную больницу "Охматдет" в День святого Николая, где поздравил маленьких пациентов. Зеленский пообщался с детьми, их родителями и врачами, пожелав скорейшего выздоровления.

Президент Украины Владимир Зеленский в День святого Николая посетил столичную больницу ""Охматдет", которая была повреждена в июле этого года.

Президент поздравил маленьких пациентов с праздником и пообщался с их родителями, передает УНН.

детали

"Охматдет". Поздравил маленьких пациентов с Днем святого Николая, пообщался с детьми, их родителями и врачами. Эта война принесла нашим детям столько всего, чего в детстве не должно быть. Но, несмотря ни на что, они остаются детьми, и должны делать все, чтобы у них было счастливое и безопасное детство. Гордимся нашими детьми и всеми, кто борется и работает ради их будущего

- написал Зеленский. 

В разговоре с детьми президент пожелал скорейшего выздоровления.

ImageImage

Сегодня у нас такой день, День Вооруженных сил Украины и День Николая. На День Николая поздравляют детей и я бы с удовольствием хотел бы вас поздравить, пожелать всего наилучшего, скорейшего выздоровления, чтобы улыбку вашу увидеть

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность укрепления украинской армии и достижения справедливого мира, подчеркнув, что вера одного может стать шансом для всех.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществополитикаЗдоровье
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина