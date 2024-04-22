Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины
Киев • УНН
российские подразделения противовоздушной обороны лишают премий за неспособность отразить украинские авиаудары, сообщают украинские партизаны на оккупированных территориях.
Украинские партизаны на оккупированных территориях выяснили, что российская ПВО плохо функционирует, а за неспособность отразить воздушные атаки Сил обороны Украины военнослужащих подразделений ПВО лишают премий. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.
Наши агенты из нескольких подразделений противовоздушной обороны сообщают, что военнослужащие были лишены премиальных выплат из-за неудачных попыток отразить воздушные атаки со стороны Сил обороны Украины,
Детали
Партизаны отмечают, что командование частей после таких атак начинает проводить служебные расследования и применять к военнослужащим дисциплинарные взыскания. По их мнению, это должно было стимулировать военнослужащих, но на практике оказалось наоборот.
Агенты движения говорят, что проблема заключается в состоянии техники, которая используется для отражения атак. По их мнению, эта техника является старой и плохо функционирует, что создает дополнительные трудности при выполнении задач.
Все это негативно влияет на морально-психологическое состояние воинских коллективов. Люди испытывают давление и стресс, и многие из них ищут способы перевестись в другие подразделения, где ситуация может быть более благоприятной,
Напомним
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Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины
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