Военнослужащего Гнездилова, который публично ушел в СВЧ, оставили под стражей

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию относительно меры пресечения для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно оставил свою часть. Таким образом он будет оставаться под стражей, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

В начале заседания адвокат военнослужащего Александр Шадрин просил суд внимательно подойти к его подзащитному и подчеркивал, что нужно преквалифицировать дело с "дезертирства" в "самовольное оставление части".

"Мы имеем протокол задержания Сергея, где не указано за что конкретно задержан: нет описания фабулы. Просто указан номер статьи (речь идет о ст. 408 УКУ - дезертирство - ред.). Если бы Сергей оставил свой окоп во время боевых действий, понятно, что это - дезертирство. Ни одного следственного процессуального действия за это время не было проведено с 11 октября. Зачем держать его под стражей? Он что, будет влиять на командиров, или других? Или он сбежит в ha, с которой воевал эти годы? Просим пересмотреть меру пресечения", - сказал Шадрин.

Сам Гнедздилов назвал обвинения "голословными и безосновательными", а само дело - "публично-показательным" и заявил, что с тех пор, как он находится в СИЗО, его ни разу не допрашивали и не проводили процессуальных действий.

"Почему сторона обвинения не квалифицирует мой случай как СЗЧ - я не знаю. Последний год я постоянно говорил о необходимости реформирования мобилизационной системы, о необходимости ротаций. Прокурор пишет, что я имел целью дискредитировать военную власть, а у нас ее нет. У нас есть военное командование. Но дискредитировать военное командование может коррупция и провал мобилизации. Кажется, что если бы не мое официальное заявление (о СЗЧ - ред.), то меня никто бы и не искал. Я считаю это публично-показательным делом, именно поэтому мне и инкриминируют 408-ю статью", - сказал он.

Со своей стороны прокурор заявил, что суд первой инстанции 11 октября "принял справедливое решение" и просил не менять Гнездилову меру пресечения.

"Прошу не менять меру пресечения. Считаю, что данная мера пресечения является обоснованной и риски в отношении Гнездилова продолжаются по настоящее время", - сказал он.

После доводов сторон Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил Гнездилова под стражей.

Добавим

11 октября по решению Печерского райсуда столицы Гнездилова взяли под стражу сроком на два месяца.

15 октября адвокат Сергея Гнездилова Александр Шадрин сообщал Суспільному, что подал апелляцию на это решение суда.