Военные Тайваня заметили возле острова два китайских воздушных шара-шпионажа

Два воздушных шара-шпиона Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива за прошедшие сутки возле Тайваня. Об этом сообщило оборонное ведомство острова, передает УНН.

Детали

По оценке тайваньского оборонного ведомства - шары находились на высоте около 8,2 км. Они продолжили движение на восток и позже исчезли. Тайваньские военные также сообщали о появлении возле острова воздушного шара со стороны со стороны КНР 8 декабря.

Кроме того, за прошедшие сутки армия Тайваня зафиксировала в районе острова шесть самолетов и два корабля Китая. Один из летательных аппаратов - противолодочный самолёт Y-8 - пересек срединную линию тайваньского пролива к западу от острова.

Справка

Тайвань является самоуправляемым островом с демократически избранным Национальной ассамблеей. Однако Китай все еще считает эту территорию своей и угрожал применить силу, если власти Тайваня официально объявят остров отдельным государством. Линия, которую пересекли, является своего рода неофициальной границей между Китаем и Тайванем в Тайваньском проливе.

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