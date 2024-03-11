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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"военные планы рф не только против нашего государства - против других народов тоже": Зеленский о докладе ГУР

"военные планы рф не только против нашего государства - против других народов тоже": Зеленский о докладе ГУР

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 19:19  •  2165 просмотра

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россия имеет глобальные амбиции продолжать войну не только против Украины, но и против других стран, говорится в докладе начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова президенту Владимиру Зеленскому, который отметил необходимость ограничения российских ресурсов и мобилизационных усилий для завершения войны.

О военных планах россиян Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил руководитель ГУР Кирилл Буданов во время отдельного доклада в понедельник. В частности, Буданов предостерег от глобальных амбиций рф о продолжении войны, не только против Украины, а против других народов. Коротко содержание этого разговора Президент пересказал в вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Также на отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы россии. И не только против нашего государства - против других народов тоже. Общая задача мира сейчас - сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.

- сказал Зеленский.

Детали

Зеленский заметил, что сейчас период "максимальной концентрации", чтобы Украина определила справедливое окончание этой войны. Он отметил важность международной поддержки Украины, и усиление давления на россиян.

Возможно, он усилит мобилизацию после имитации "выборов" сейчас, в марте, - мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче.

- заклинал Зеленский.

Дополнительно

Также в этот день Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о ситуации на поле боя, обеспечении фронта и производстве оружия, а также фортификации. Докладывало военное командование и чиновники

Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский11 марта 2024, 14:55 • 16842 просмотра

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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