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Водителю автобуса в Киеве сообщили о подозрении за смертельное ДТП

Водителю автобуса в Киеве сообщили о подозрении за смертельное ДТП

Киев  •  УНН

10:48 • 1142 просмотра

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В Голосеевском районе Киева водитель автобуса Mercedes-Benz спровоцировал ДТП с тремя автомобилями, в результате которого погиб один человек. Четверо пострадавших, включая водителя автобуса, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По ДТП с участием автобуса в Голосеевском районе Киева, где один человек погиб, а четверо госпитализированы в больницу, сообщено о подозрении водителю автобуса, сообщила во вторник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Сообщено о подозрении 39-летнему водителю автобуса «Mercedes-Benz» по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Детали

ДТП произошло 4 ноября примерно в 7 часов утра в Голосеевском районе Киева.

Согласно материалам следствия, водитель автобуса «Mercedes-Benz», двигаясь с превышением скорости по ул. Академика Заболотного совершил столкновение с автомобилем марки «Mitsubishi L200», который после столкновения ударил автомобиль «Niva». Обе машины остановились на проезжей части для ремонта одного из автомобилей, сломавшегося во время движения. После столкновения с транспортными средствами, автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

В результате ДТП один из мужчин, стоявший возле автомобиля «Mitsubishi L200» погиб на месте происшествия, еще два человека с травмами средней тяжести, а также водитель «Mitsubishi L200» с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы в больницу. Сам водитель автобуса также получил политравмы

Смертельное ДТП с автобусом в Киеве: полиция раскрыла новые детали и начала производство4 ноября 2024, 09:56 • 20903 просмотра

Сейчас водителю автобуса сообщено о подозрении, а также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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