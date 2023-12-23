Во время обстрела прифронтовой ТЭС ранены пятеро энергетиков

В очередной раз рф атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, которая находится в прифронтовом регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

После интенсивных обстрелов были ранены пятеро энергетиков, работающих на ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе - говорится в сообщении.

Детали

Раненым энергетикам была оказана первая медицинская помощь и доставлены в больницу. Компания обещает предоставляем всю необходимую помощь для лечения.

Оборудование предприятия получило повреждения. После того, как обстрел прекратится, энергетики начнут ликвидацию последствий.

ДТЭК уточняет, что за последние два месяца это уже десятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.

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