Во время боев за Киев держал в заложниках почти 500 пациентов медучреждения: заочно осужден соратник кадырова

Благодаря доказательной базе Службы безопасности и Национальной полиции к тюремному заключению заочно приговорен еще один военный преступник рф, который причастен к массовым пыткам гражданского населения во время боев за Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Речь идет о данииле мартынове - экс-заместителе начальника управления росгвардии по чеченской республике, который входит в ближайшее окружение кадырова. Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). Суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Детали

По материалам дела, в марте 2022 года злоумышленник командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Тогда он лично руководил оккупационными отрядами "кадыровцев", которые взяли в заложники 500 человек, среди которых дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители.

Кроме того, Мартынов отдал приказ заминировать подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов.

Одновременно враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня - "Град", из которых обстреливали близлежащие поселки.

При освобождении общины остатки кадыровского отряда вместе с главарем бежали в РФ, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал Мартынова виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением). Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания осужденного.

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