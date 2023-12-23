Во Львове произошел взрыв в частном доме, под завалами могут быть люди

Во Львове произошел взрыв в частном доме, есть разрушение несущих стен. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.

Львов. На ул. Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. Есть разрушения несущих стен. Возможно под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются сообщил Андрей Садовый.

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Местные паблики публикуют видео и сообщают, что по данным работников ГСЧС, из-под завалов достали ребенка и передали медикам.