В Днепре был взрыв в частном доме, есть жертва

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре произошел взрыв в частном доме, пожарные обнаружили тело одного погибшего. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Днепропетровской области.

Цитата

"Внутри помещения специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины, 1976 года рождения. Огнем уничтожено домашнее имущество, повреждены конструкции дома на площади 40 кв.м.", - говорится в сообщении. 

Детали

Как отмечается, 15-го апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве на территории садового общества "Уют", расположенного в Новокодакском районе города Днепр. По вызову были направлены пожарные областного центра.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что горит одноэтажный дачный дом, крыша которого разрушена.

К тушению пожара было привлечено 22 человека личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним

В российском котле прогремел взрыв в районе танкового полигона. 

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