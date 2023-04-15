В Днепре был взрыв в частном доме, есть жертва

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"Внутри помещения специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины, 1976 года рождения. Огнем уничтожено домашнее имущество, повреждены конструкции дома на площади 40 кв.м.", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, 15-го апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве на территории садового общества "Уют", расположенного в Новокодакском районе города Днепр. По вызову были направлены пожарные областного центра.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что горит одноэтажный дачный дом, крыша которого разрушена.



К тушению пожара было привлечено 22 человека личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним

В российском котле прогремел взрыв в районе танкового полигона.