В Днепре был взрыв в частном доме, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре произошел взрыв в частном доме, пожарные обнаружили тело одного погибшего. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Днепропетровской области.
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"Внутри помещения специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины, 1976 года рождения. Огнем уничтожено домашнее имущество, повреждены конструкции дома на площади 40 кв.м.", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, 15-го апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве на территории садового общества "Уют", расположенного в Новокодакском районе города Днепр. По вызову были направлены пожарные областного центра.
Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что горит одноэтажный дачный дом, крыша которого разрушена.
К тушению пожара было привлечено 22 человека личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним
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