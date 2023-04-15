У Дніпрі був вибух в приватному будинку, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі стався вибух в приватному будинку, пожежники виявили тіло одного загиблого. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС Дніпропетровської області.
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"Всередині помешкання фахівці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження. Вогнем знищено домашнє майно, пошкоджено конструкції будинку на площі 40 кв.м.", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, 15-го квітня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух на території садового товариства "Затишок", розташованого у Новокодацькому районі міста Дніпро. За викликом було направлено вогнеборців обласного центру.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить одноповерховий дачний будинок, дах якого зруйнований.
До гасіння займання було залучено 22 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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