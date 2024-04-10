Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Франция преодолевает бюджетный кризис, ища возможности урезать государственные услуги, в частности, расходы на социальное такси. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Во Франции планируют отказаться от ряда государственных услуг, чтобы сократить дефицит бюджета. Сейчас государственные расходы достигли 57% национального производства - и это самый высокий показатель в любой развитой экономике.

Среди услуг, которые министр финансов Бруно Ле Мэр выделил для первоочередного сокращения, есть медицинский транспорт, в том числе частные такси, которые перевозят французских пациентов на приемы к врачам и обратно, а государство оплачивает основную часть расходов. Общие расходы на медицинский транспорт для населения страны оценивают в 6 миллиардов евро в год - и вдвое больше, чем бюджет министерства культуры.

Однако против сокращения оплаты уже выступили таксисты. Они уже перекрывали дороги в крупных городах в знак протеста и планируют новые акции накануне Олимпийских игр.

Правительство рассматривает и другие сферы сокращения расходов - от налоговых льгот для корпораций и государственной поддержки профессиональной подготовки до возможного сокращения долговременных выплат в связи с болезнью и урезания государственных грантов для престижной отечественной киноиндустрии.

Контекст

Прошлогодний целевой показатель дефицита был достигнут с большим отрывом, однако нынешний также под угрозой. Хотя правительство планирует сократить дефицит бюджета до уровня, меньшего установленного ЕС лимита в 3% до 2027 года.

В 2023 году дефицит составил 5,5% ВВП, превысив установленный правительством целевой показатель в 4,9%. Несколько других стран ЕС, в частности Италия, также имеют дефицит, превышающий 3%.

Рейтинговое агентство Moody's заявило, что достижение нынешнего целевого показателя дефицита в 4,4% потребует сокращения на 1 процентный пункт ВВП - около 28 миллиардов евро - что было достигнуто лишь один раз с 2000 года.