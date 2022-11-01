Ночью Полтавскую область атаковали 10 "Шахедов" – глава ОВА

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Этой ночью были сбиты шесть из 10 дронов-камикадзе "Шахед", которые атаковали Полтавскую область. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.