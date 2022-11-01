Ночью Полтавскую область атаковали 10 "Шахедов" – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Этой ночью были сбиты шесть из 10 дронов-камикадзе "Шахед", которые атаковали Полтавскую область. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"Сегодня ночью Полтавскую область атаковали 10 дронов-камикадзе "Шахед", – сообщил Лунин.
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По словам главы ОГА, благодаря эффективной работе сил ПВО и местной теробороны шесть дронов были сбиты. Четыре попали в объекты гражданской инфраструктуры.
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