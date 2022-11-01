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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью Полтавскую область атаковали 10 "Шахедов" – глава ОВА

Ночью Полтавскую область атаковали 10 "Шахедов" – глава ОВА

Киев • УНН

 • 1447550 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Этой ночью были сбиты шесть из 10 дронов-камикадзе "Шахед", которые атаковали Полтавскую область. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.

Цитата

"Сегодня ночью Полтавскую область атаковали 10 дронов-камикадзе "Шахед", – сообщил Лунин.

Детали

По словам главы ОГА, благодаря эффективной работе сил ПВО и местной теробороны шесть дронов были сбиты. Четыре попали в объекты гражданской инфраструктуры. 

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