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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Вночі Полтавщину атакували 10 "Шахедів" – голова ОВА

Вночі Полтавщину атакували 10 "Шахедів" – голова ОВА

Київ • УНН

 • 1447550 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Цієї ночі було збито шість з 10 дронів-камікадзе "Шахед", які атакували Полтавщину. Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі Полтавщину атакували 10 дронів-камікадзе "Шахед", – повідомив Лунін.

Деталі

За словами голови ОВА, завдяки ефективній роботі сил ППО та місцевої тероборони шість дронів було збито. Чотири влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. 

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