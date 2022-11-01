Вночі Полтавщину атакували 10 "Шахедів" – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Цієї ночі було збито шість з 10 дронів-камікадзе "Шахед", які атакували Полтавщину. Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі Полтавщину атакували 10 дронів-камікадзе "Шахед", – повідомив Лунін.
Деталі
За словами голови ОВА, завдяки ефективній роботі сил ППО та місцевої тероборони шість дронів було збито. Чотири влучили в об'єкти цивільної інфраструктури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака Полтавщини безпілотниками: в ОП показали наслідки