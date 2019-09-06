В результате взрыва в Кабуле погибли двое солдат миссии НАТО

Гибель военных, в частности, изданию DPA подтвердили в миссии НАТО “Решительная поддержка” (Resolute Support).

По данным министерства обороны Румынии, военный этой страны находился в патруле и погиб неподалеку от места взрыва. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное исламистское движение Талибан.

В тот же день в административном центре провинции Логар на востоке страны во время возвращения спецназовцев на военную базу взорвалась начиненная взрывчаткой небольшой грузовик. В результате нападения погибли по меньшей мере четверо гражданских и еще 11 получили ранения, сообщил командир военной базы. Талибы также взяли ответственность за эту атаку.

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Кроме того, в четверг стало известно, что в ночь на 4 сентября в провинции Баглан, где продолжаются бои против Талибана, в результате вооруженных столкновений погибли 33 мирных жителей и сотрудников сил безопасности страны.

Между тем представитель талибов Сабиула Моджахед заявил в комментарии dpa, что группировка и американское правительство действительно находятся на пороге достижения мирного соглашения. Впрочем, она еще не подписано, и Талибан придерживаться ее только после подписания. Кроме того, совершая нападения, группировка отвечает на воздушные удары со стороны правительственной армии и ее союзников, добавил представитель.

На данный момент талибы контролируют почти половину территории Афганистана и являются мощнее, чем когда-либо с момента начала военной операции США в стране в октябре 2001 года. До сих пор они отказывались вести прямые переговоры с действующим афганским правительством, считая его марионеткой США. Впрочем, они неоднократно заявляли, что сядут за стол переговоров с любым афганцем, даже государственным чиновником, но как рядовым гражданином, а не представителем власти.

Напомним, Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека.