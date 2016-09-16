В результате ДТП в Индии погибли 6 человек, более 20 получили травмы

По данным правоохранительных органов, пассажирский автобус государственной компании на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик вблизи города рано утром. По предварительным сведениям, водитель автобуса заснул за рулем.

В результате столкновения с грузовым транспортным средством на месте погибли четыре человека, еще двое скончались по дороге в больницу. Из более 20 госпитализированных пассажиров пятеро находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Водитель и его помощник выжили и скрылись с места происшествия, они объявлены в розыск.