В результате ДТП в Индии погибли 6 человек, более 20 получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли, более 20 получили тяжелые травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком вблизи города Вадодара на западе Индии. Об этом сообщила полиция штата Гуджарат, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным правоохранительных органов, пассажирский автобус государственной компании на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик вблизи города рано утром. По предварительным сведениям, водитель автобуса заснул за рулем.
В результате столкновения с грузовым транспортным средством на месте погибли четыре человека, еще двое скончались по дороге в больницу. Из более 20 госпитализированных пассажиров пятеро находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Водитель и его помощник выжили и скрылись с места происшествия, они объявлены в розыск.