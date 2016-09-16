Внаслідок ДТП у Індії загинули 6 людей, більше 20 травмувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули, понад 20 отримали важкі травми в результаті зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою поблизу міста Вадодара на заході Індії. Про це повідомила поліція штату Гуджарат, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За даними правоохоронних органів, пасажирський автобус державної компанії на повному ходу врізався в припарковану на узбіччі вантажівку поблизу міста рано вранці. За попередніми відомостями, водій автобуса заснув за кермом.
У результаті зіткнення з важкозавантаженим транспортним засобом на місці загинули чотири людини, ще двоє померли по дорозі в лікарню. З понад 20 госпіталізованих пасажирів п’ятеро знаходяться в критичному стані, за їхнє життя борються лікарі.
Водій і його помічник вижили і втекли з місця події, вони оголошені в розшук.