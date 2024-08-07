ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами 'Калибр'. В Средиземном море - два корабля, один из которых несет до 16 ракет 'Калибр'. В Азовском море вражеских кораблей нет.
Согласно информации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, по состоянию на 06:00 7 августа наблюдается в Черном море находится один вражеский корабль, передает УНН.
Детали
- Черное море: В регионе находится один вражеский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп может составлять до четырех ракет.
- Азовское море: Вражеские корабли отсутствуют.
- Средиземное море: Находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможностью залпа до 16 ракет.
ВМС ВСУ продолжают мониторинг ситуации и обеспечивают безопасность в регионе.
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