Благодаря депутатам Украина может стать единственным примером законодательного поощрения коррупции в воюющей стране, пишет воин-доброволец Виталий Герсак у себя в Фейсбук, комментируя скандальный законопроект №11340.

Предложить фактическую амнистию тем, кого следовало бы расстрелять как бешеных псов и поддержать эту идею большинством депутатов, - проявление полного обесценивания собственного государства. Очевидно, что следующему составу парламента придется не только люстрировать позорных предшественников, но и существенно усилить санкции для коррупционеров. Больше никаких соглашений со следствием и мягких мер пресечения, никаких условно-досрочных освобождений, никаких сроков давности за коррупцию во время войны - предлагает воин-доброволец.

По мнению Герсака, также надо наказать всех, кто незаконно наживался во время военного положения. Экономически необоснованное повышение стоимости товаров и услуг, недобросовестная хозяйственная деятельность по обеспечению ВСУ, хищения в системе оборонных закупок, махинации с бюджетными средствами и международной финансовой, материально-технической и гуманитарной помощью, теневой бизнес в интересах врага, злоупотребление монопольным положением и другие подобные преступления, которые наносят вред государству, армии, обороноспособности, добросовестным предпринимателям и потребителям - все это не должно никому сойти с рук.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада в первом чтении одобрила и приняла за основу законопроект №11340, который позволит пойти на сделку со следствием и откупиться от реального наказания уплатив штраф. Законопроект предусматривает применение штрафа в качестве дополнительного наказания, если подозреваемый или обвиняемый в коррупции заключил соглашение о признании виновности, когда такое наказание не предусматривает санкция статьи.

Размеры предложенных штрафов:

за уголовный проступок - от 204 тысяч до 2,05 миллиона гривен;

за нетяжкое преступление - от 2,05 миллиона до 204 миллионов гривен;

за тяжкое преступление - от 20,4 миллиона до 102 миллионов гривен;