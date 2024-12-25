Власти Финляндии расследуют отключение подводной линии электроснабжения в Эстонию
Киев • УНН
На Рождество было прервано электроснабжение по линии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Власти Финляндии расследуют причины отключения, не исключая возможность вандализма.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал прерывание электросоединения между Финляндией и Эстонией.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и Iltalehti.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в среду, что власти его страны расследуют причину обрыва подводного силового кабеля на линии, соединяющей Финляндию и Эстонию. Орпо также написал небольшое сообщение на эту тему на своей странице в X.
Во второй половине дня линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась. Власти не спят даже в Рождество и расследуют это дело
"Даже на Рождество власть готова расследовать этот вопрос", - сказал Орпо в заметке на X.
Премьер-министр Финляндии отметил, что потеря связи не повлияет на поставки электроэнергии финнам.
Контекст
Электрическое соединение Estlink 2 между Финляндией и Эстонией было прервано на Рождество в 12:26.
Менеджер диспетчерской Арто Пахкин из Fingrid говорит, что причину неисправности сейчас выясняют.
Нельзя исключать возможность вандализма. Однако сейчас мы рассматриваем эту ситуацию в целом и сообщим вам о причине неисправности, когда она станет нам известна
По данным компании, передача мощности соединения на момент отключения составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.
Напомним,
Украина получит энергоблок с эстонской электростанции, который обеспечит электроэнергией 150 тысяч человек. В 2025 году планируется передача еще двух энергоблоков.
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