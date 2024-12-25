Власти Финляндии расследуют отключение подводной линии электроснабжения в Эстонию

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал прерывание электросоединения между Финляндией и Эстонией.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Iltalehti.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в среду, что власти его страны расследуют причину обрыва подводного силового кабеля на линии, соединяющей Финляндию и Эстонию. Орпо также написал небольшое сообщение на эту тему на своей странице в X.

Во второй половине дня линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась. Власти не спят даже в Рождество и расследуют это дело

"Даже на Рождество власть готова расследовать этот вопрос", - сказал Орпо в заметке на X.

Премьер-министр Финляндии отметил, что потеря связи не повлияет на поставки электроэнергии финнам.

Контекст

Электрическое соединение Estlink 2 между Финляндией и Эстонией было прервано на Рождество в 12:26.

Менеджер диспетчерской Арто Пахкин из Fingrid говорит, что причину неисправности сейчас выясняют.

Нельзя исключать возможность вандализма. Однако сейчас мы рассматриваем эту ситуацию в целом и сообщим вам о причине неисправности, когда она станет нам известна