Владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи Нацполиции разоблачили акционера и владельца "Дельта Банка", которого подозревают в неуплате более 30 млн гривен налога в государственный бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
“Во время досудебного расследования сотрудники Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили акционера и владельца АО „Дельта Банк“ в неуплате налога. Фигурант получил иностранный доход в сумме более 150 млн грн. Однако обязательных платежей, предусмотренных законом, в государственный бюджет не оплатил. Банкир нанес государству ущерб на сумму свыше 30 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи сообщили владельцу банка о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
“В настоящее время досудебное расследование продолжается, полицейские принимают меры по избранию меры пресечения и наложения ареста на имущество”, — указано в сообщении.
Напомним, в Хмельницком банкир помог должникам не платить ипотеку на полмиллиона гривен.