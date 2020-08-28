Власника “Дельта Банку” підозрюють у несплаті податків на понад 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі Нацполіції викрили акціонера та власника “Дельта Банку”, якого підозрюють в несплаті понад 30 мільйонів гривень податку до державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
“Під час досудового розслідування працівники Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України викрили акціонера та власника АТ „Дельта Банк“ в несплаті податку. Фігурант отримав іноземний дохід в сумі понад 150 млн грн. Проте обов’язкових платежів, передбачених законом, до державного бюджету не сплатив. Банкір завдав державі збитки на суму понад 30 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі повідомили власнику банку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
“На даний час досудове розслідування триває, поліцейські вживають заходи щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Хмельницьку банкір допоміг боржникам не сплачувати іпотеку на півмільйона гривень.