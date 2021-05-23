Владелец судна Ever Given считает, что Суэцкий канал виноват в его заземлении и хочет 100 тыс. долларов компенсации

Детали

Апелляционная палата Экономического суда Исмаилии провела слушания по задержанию судна, которое Администарция Суэцкого канала (SCA) стремится поддержать после апелляции владельца, а также финансового иска SCA. Адвокаты, представляющие Шойе Кисена, утверждали, что SCA была виновата в том, что позволила кораблю выйти на водный путь в условиях непогоды, заявил адвокат Ахмед Абу Али, добавив, что власть не смогла доказать любую вину судна.

Записи корабля, которые были представлены суду, показали различия между пилотами SCA и его контрольным центром о том, следует ли ему заходить в канал. Адвокаты владельца судна заявили, что судно должно было сопровождаться по крайней мере двумя буксирами, пригодными для размеров судна, “но этого не произошло”.

Адвокаты также утверждали, что задержание Ever Given было юридически ошибочным и работа по выпуску корабля не была “спасением (операцией) в надлежащем юридическом смысле”, то есть SCA не могла требовать компенсации за такую операцию. По их словам, это было одной из обязанностей власти в соответствии с дорожного договора.

Шойе Кисена требует 100 000 долларов США в качестве начальной компенсацию убытков, связанных с задержанием.

Ожидалось, что суд вынесет решение по делу в воскресенье, 23 мая.

Напомним

Гигантская судно Ever Given село на мель в Суэцком канале, одной из важнейших водных артерий мира, 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий. Это привело к блокированию движения по каналу . В пробке оказались сотни судов, в том числе нефтяные и СПГ-танкеры.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике составил миллиарды долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а урон, нанесенный глобальной торговли — около 10 млрд долларов.

С тех пор судно удерживалось в озере между двумя участками канала, поскольку Администрация Суэцкого канала (SCA) требует иска в размере 916,5 млрд. долларов против японского владельца Шойе Кисена.