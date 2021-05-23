Власник судна Ever Given вважає, що Суецький канал винен у його заземленні і хоче 100 тис. доларів компенсації

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Апеляційна палата Економічного суду Ісмаїлії провела слухання щодо затримання судна, яке Адміністарція Суецького каналу (SCA) прагне підтримати після апеляції власника, а також фінансової вимоги SCA. Адвокати, що представляють Шойє Кісена, стверджували, що SCA була винна в тому, що дозволила кораблю вийти на водний шлях в умовах негоди, заявив адвокат Ахмед Абу Алі, додавши, що влада не змогла довести будь-якої вини судна .

Записи корабля, які були представлені суду, показали розбіжності між пілотами SCA та його контрольним центром щодо того, чи слід йому заходити в канал. Адвокати власника судна заявили, що судно повинно було супроводжуватися принаймні двома буксирами, придатними для розмірів судна, “але цього не сталося”.

Адвокати також стверджували, що затримання Ever Given було юридично помилковим і що робота з випуску корабля не була “порятунком (операцією) у належному юридичному сенсі”, тобто SCA не могла вимагати компенсації за таку операцію. За їх словами, це було одним із обов’язків влади відповідно до дорожнього договору.

Шойє Кісен вимагає 100 000 доларів США як початкову компенсацію збитків, пов’язаних із затриманням.

Очікувалось, що суд винесе рішення у справі в неділю, 23 травня.

Нагадаємо

Гігантська судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі, однією з найважливіших водних артерій світу, 24 березня через погіршення видимості на тлі піщаної бурі і несприятливих погодних умов. Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися сотні судів, зокрема нафтові і СПГ-танкери.

Щоденний збиток через інцидент в Суецькому каналі світовій економіці склав мільярди доларів. Зокрема, щоденні збитки Єгипту оцінюються в 12-14 мільйонів доларів, а збитки, що завдала глобальної торгівлі — близько 10 млрд доларів.

З тих пір судно утримувалося в озері між двома ділянками каналу, оскільки Адміністрація Суецького каналу (SCA) вимагає позову в розмірі 916,5 мільйонів доларів проти японського власника Шойє Кісена.