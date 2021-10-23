Власти США намерены раскрыть новые материалы об убийстве президента Кеннеди

Детали

В заявлении говорится, что Конгресс США в 1992 году объявил, что все данные, имеющие отношение к убийству Кеннеди, "следует постепенно раскрыть", если только это не нанесет вреда обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны. Американские ведомства занимаются проверкой этих документов.

Действующий американский президент Джо Байден утвердил порядок публикации указанных материалов. Часть из них, как ожидается, опубликуют 15 декабря. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у власти возражений.

Публикацию второй части, американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года. В заявлении уточняется, что ранее соответствующие рекомендации представило руководство Национального управления архивов и документации США.

Вместе с тем, как говорится в заявлении, американские ведомства могут выступить за то, чтобы некоторая часть данных об убийстве Кеннеди не публиковалась и после 15 декабря 2022 года. Ожидается, что Национальное управление архивов и документации США также разработает план создания цифровой базы в открытом доступе, в которую поместят указанные документы.

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Справка

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. В него выстрелили несколько раз. Бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, был единственным подозреваемым в убийстве американского президента.