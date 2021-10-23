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Влада США має намір розкрити нові матеріали про вбивство президента Кеннеді

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Американська адміністрація має намір 15 грудня опублікувати нові матеріали, що стосуються вбивства в 1963 році 35-го президента США Джона Кеннеді. Про це йдеться в заяві, поширеній в п'ятницю пресслужбою Білого дому, передає УНН.

Влада США має намір розкрити нові матеріали про вбивство президента Кеннеді

Деталі

В заяві йдеться про те, що Конгрес США в 1992 році оголосив, що всі дані, що мають відношення до вбивства Кеннеді, "слід поступово розкрити", якщо тільки це не завдасть шкоди обороні, розвідці, правоохоронним органам або зовнішній політиці країни. Американські відомства займаються перевіркою цих документів.

Чинний американський президент Джо Байден затвердив порядок публікації зазначених матеріалів. Частину з них, як очікується, опублікують 15 грудня. Це ті відомості, оприлюднення яких не викликало у влади заперечень.

Публікацію другої частини, американські відомства попросили відкласти. Очікується, що вона не буде розкрита до 15 грудня 2022 року. У заяві уточнюється, що раніше відповідні рекомендації представило керівництво Національного управління архівів і документації США.

Разом з тим, як йдеться в заяві, американські відомства можуть виступити за те, щоб деяка частина даних про вбивство Кеннеді не публікувалася і після 15 грудня 2022 року. Очікується, що Національне управління архівів і документації США також розробить план створення цифрової бази у відкритому доступі, в яку помістять зазначені документи.

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Довідка

Джон Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року під час поїздки в Даллас. У нього вистрілили кілька разів. Колишній морський піхотинець США Лі Харві Освальд, був єдиним підозрюваним у вбивстві американського президента.

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