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Власти Саудовской Аравии выразила соболезнования семье Хашкаджи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выразили соболезнования родственникам погибшего в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом в понедельник сообщило Саудовское агентство печати (SPA), информирует УНН.

“Его Королевское Высочество Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц, первый заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонный разговор с Салехом Хашкаджи (старшим сыном Джамаля Хашкаджи — прим. УНН), выразили свои сочувствия ему и его семье в связи со смертью покойного Джамаля Ахмада Хашкаджи”, — говорится в сообщении.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что в данный момент под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил о том, что со своих постов уволены советник принца генерал Ахмед Асири, который занимал высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.

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