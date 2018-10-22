Влада Саудівської Аравії висловила співчуття родині Хашоґджі

“Його Королівська Високість Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд і наслідний принц, перший заступник прем’єр-міністра і міністр оборони Мухаммед ібн Салман Аль Сауд провели телефонну розмову з Салехом Джамалем Хашоґджі (старшим сином Джамаля Хашоґджі — прим. УНН), висловили свої співчуття йому і його родині у зв’язку зі смертю покійного Джамаля Хашоґджі”, — йдеться в повідомленні.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі. Генеральний прокурор Саудівської Аравії заявив, що в даний момент під слідством перебувають 18 підданих країни, особистості яких не розкриваються. Він також повідомив про те, що зі своїх постів звільнені радник принца-наступника генерал Ахмед Асірі, який займав високу посаду в розвідці королівства, і радник королівської канцелярії в ранзі міністра Сауд аль-Кахтані.