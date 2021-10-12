"Вбросили" на украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивок: киевлянин организовал схему сбыта поддельных долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Делки продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов от их номинальной стоимости. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет УНН.
Детали
Досудебным следствием установлено, что организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела, как указано, наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.
По предварительным данным, делки "вбросили" на украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов. При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.
Схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.
В частности, было задокументировано несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.
Во время спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 УПК Украины при реализации очередной партии поддельных денег - 2-х тысяч долларов США.
Было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Изъяли:
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- деньги, полученные преступным путем;
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- огнестрельное оружие и боеприпасы;
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- черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.
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"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту", - говорится в сообщении.
Также устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.
Напомним
Прокуратура Крыма выявила деятельность группы иностранцев, которые наладили международный канал поставок в Украину и сбыт поддельных долларов США.