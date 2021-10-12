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"Вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивок: киянин організував схему збуту підроблених доларів

"Вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивок: киянин організував схему збуту підроблених доларів

Київ • УНН

 • 32550 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти. Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків від їхньої номінальної вартості. Про це повідомили в пресцентрі СБУ, пише УНН.

Деталі

Досудовим слідством встановлено, що організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів. Фігурант справи, як вказано, налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.

За попередніми даними, ділки “вкинули” в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів. При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

Схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Зокрема, було задокументувано декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

Під час спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 КПК України під час реалізації чергової партії підроблених грошей — 2-х тисяч доларів США.

Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Вилучили:

  • гроші, отримані злочинним шляхом;
  • вогнепальну зброю та набої;
  • чорнові записи із “клієнтською базою” організатора схеми.

“У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту”, — йдеться в повідомленні.

Також встановлюються і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.

Нагадаємо

Прокуратура Криму викрила діяльність групи іноземців, які налагодили міжнародний канал постачання в Україну та збуту підроблених доларів США.

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