Определились трое последних участников ЕВРО-2020

Сборная Венгрии благодаря голам Него на 88-ой и Собослая на 2-ой компенсированной минуте к игре, вырвала победу у Исландии - 2:1.

Словакия только в дополнительных экстра-таймах преодолела сопротивление Северной Ирландии - 2:1, а Шотландия в серии пенальти обыграла Сербию - 5:4. Основное время игры завершилось с результатом 1:1.

Вашему вниманию финальные составы групп ЕВРО-2020:

▪️ Группа А - Италия, Турция, Уэльс, Швейцария;

▪️ Группа В - Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;

▪️ Группа С - Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония;

▪️ Группа D - Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;

▪️ Группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;

▪️ Группа F - Германия, Португалия, Франция, Венгрия.

Добавим, старт проведению ЕВРО-2020 запланирован на 11 июня 2021 года.

Как сообщалось ранее в УНН, в УАФ опровергли слухи о назначении Реброва тренером сборной.