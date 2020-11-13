Определились трое последних участников ЕВРО-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Стыковые поединки квалификации чемпионата Европы-2020 определили всех участников турнира, который пройдет в 2021 году, передает УНН.
Сборная Венгрии благодаря голам Него на 88-ой и Собослая на 2-ой компенсированной минуте к игре, вырвала победу у Исландии - 2:1.
Словакия только в дополнительных экстра-таймах преодолела сопротивление Северной Ирландии - 2:1, а Шотландия в серии пенальти обыграла Сербию - 5:4. Основное время игры завершилось с результатом 1:1.
Вашему вниманию финальные составы групп ЕВРО-2020:
▪️ Группа А - Италия, Турция, Уэльс, Швейцария;
▪️ Группа В - Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;
▪️ Группа С - Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония;
▪️ Группа D - Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;
▪️ Группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;
▪️ Группа F - Германия, Португалия, Франция, Венгрия.
Добавим, старт проведению ЕВРО-2020 запланирован на 11 июня 2021 года.
Как сообщалось ранее в УНН, в УАФ опровергли слухи о назначении Реброва тренером сборной.