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Визначилися троє останніх учасників ЄВРО-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Стикові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2020 визначили усіх учасників турніру, який пройде у 2021 році, передає УНН.

Збірна Угорщини завдяки голами Него на 88-ій і Собослая на 2-ій компенсованій хвилині до гри, вирвала перемогу у Ісландії – 2:1.

Словаччина тільки у додаткових екстра-таймах здолала опір Північної Ірландії – 2:1, а Шотландія у серії пенальті обіграла Сербію – 5:4. Основний час гри завершився із результатом 1:1.

До вашої уваги фінальні склади груп ЄВРО-2020:

▪️ Група А – Італія, Туреччина, Уельс, Швейцарія;
▪️ Група В – Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія;
▪️ Група С – Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія;
▪️ Група D – Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія;
▪️ Група Е – Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;
▪️ Група F – Німеччина, Португалія, Франція, Угорщина.

Додамо, старт проведення ЄВРО-2020 запланований на 11 червня 2021 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, в УАФ спростували чутки про призначення Реброва тренером збірної.

Українські Національні Новини

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