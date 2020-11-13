Визначилися троє останніх учасників ЄВРО-2020

Збірна Угорщини завдяки голами Него на 88-ій і Собослая на 2-ій компенсованій хвилині до гри, вирвала перемогу у Ісландії – 2:1.

Словаччина тільки у додаткових екстра-таймах здолала опір Північної Ірландії – 2:1, а Шотландія у серії пенальті обіграла Сербію – 5:4. Основний час гри завершився із результатом 1:1.

До вашої уваги фінальні склади груп ЄВРО-2020:

▪️ Група А – Італія, Туреччина, Уельс, Швейцарія;

▪️ Група В – Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія;

▪️ Група С – Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія;

▪️ Група D – Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія;

▪️ Група Е – Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;

▪️ Група F – Німеччина, Португалія, Франція, Угорщина.

Додамо, старт проведення ЄВРО-2020 запланований на 11 червня 2021 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, в УАФ спростували чутки про призначення Реброва тренером збірної.