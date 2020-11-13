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В УАФ спростували чутки про призначення Реброва тренером збірної

В УАФ спростували чутки про призначення Реброва тренером збірної

Київ • УНН

 • 10952 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні в окремих ЗМІ з’явилася інформація про нібито заключений попередній контракт щодо призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з липня 2021 року на три роки. В УАФ ці чутки офіційно спростували, передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку Асоціації.

"Офіційно заявляємо, що ця інформація — повна нісенітниця. Або, якщо хочете - банальний фейк! Яку мету переслідують його автори — можна лише здогадуватися. Можливо, його творці мають на меті зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом "Ференцвароша" напередодні поєдинків Ліги чемпіонів та разом з тим внести нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА. Адже не є секретом той факт, що деякі футбольні функціонери навіть у нашій країні не дуже раді нинішнім успіхам збірної України", - йдеться у дописі.

В УАФ наголосили, що в Андрія Шевченка діє довготривалий контракт з Українською асоціацією футболу.

"До того ж нагадаємо, що питання про призначення головного тренера збірної — виключно у компетенції Виконкому УАФ. Просимо ЗМІ уважно і критично ставитися до подібних "новин", особливо від анонімних Telegram-каналів та не піддаватися на інформаційні провокації. Всім гарного дня і лише позитивних новин у п’ятницю 13-го!", - зазначили в УАФ.

Як писав УНН, "карантин вихідного дня" не завидить матчам чемпіонату України.

Українські Національні Новини

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