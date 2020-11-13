В УАФ спростували чутки про призначення Реброва тренером збірної

"Офіційно заявляємо, що ця інформація — повна нісенітниця. Або, якщо хочете - банальний фейк! Яку мету переслідують його автори — можна лише здогадуватися. Можливо, його творці мають на меті зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом "Ференцвароша" напередодні поєдинків Ліги чемпіонів та разом з тим внести нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА. Адже не є секретом той факт, що деякі футбольні функціонери навіть у нашій країні не дуже раді нинішнім успіхам збірної України", - йдеться у дописі.

В УАФ наголосили, що в Андрія Шевченка діє довготривалий контракт з Українською асоціацією футболу.

"До того ж нагадаємо, що питання про призначення головного тренера збірної — виключно у компетенції Виконкому УАФ. Просимо ЗМІ уважно і критично ставитися до подібних "новин", особливо від анонімних Telegram-каналів та не піддаватися на інформаційні провокації. Всім гарного дня і лише позитивних новин у п’ятницю 13-го!", - зазначили в УАФ.

Як писав УНН, "карантин вихідного дня" не завидить матчам чемпіонату України.